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إسرائيل : نمتلك قدرات للرد على الأسلحة التي يتفاخر بها أعداؤنا

الأربعاء 07 يونيو 2023 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل : نمتلك قدرات للرد على الأسلحة التي يتفاخر بها أعداؤنا



القدس المحتلة / سما /

علق وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، على إعلان إيران تطوير صاروخ يفوق سرعة الصوت.

وحسب صحيفة "إسرائيل هيوم"، جاء ذلك خلال لقاء غالانت مع كبار الضباط الذين يقودون مناورة في شمال إسرائيل، وهي جزء من تدريبات "القبضة الساحقة" للجيش الإسرائيلي، التي استمرت أسبوعين.

وتركز التدريبات على حرب محتملة متعددة الجوانب مع إيران وحلفائها في الشرق الأوسط.

وقال غالانت، "إن إسرائيل "سيكون لديها دائما حل لمواجة كل التهديدات".

وأكد: "سنعرف كيف نحمي الاسرائيليين وكيف نوجه ضربة قاتلة لأعدائنا إذا شنوا حربا ضدنا".

وكانت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد كشفت، أمس الثلاثاء، عن صاروخ فرط صوتي متطور جديد يحمل اسم "فتّاح"، وذلك بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن "فتاح" صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، وقادر على المرور عبر أهم أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة والأكثر تطورا، كما أنه "قادر على استهداف أنظمة الدفاع الصاروخي التي يمكن أن تكون من بين أهم العناصر الدفاعية للعدو".

كما يتميز هذا الصاروخ "بدقة متزايدة وسرعة عالية جدا وقدرة ممتازة على المناورة، بالإضافة إلى القدرة على التخفي واجتياز أنظمة الرادار"، حسب الوكالة الإيرانية.

وأضافت أن مدى "صاروخ "فتاح" يبلغ 1400 كم، ويتميز بسرعة عالية جدًا " 13 ماخ، أي 13 مرة ضعف سرعة الصوت"، مؤكدةً أن "الرأس الحربي للصاروخ مزود بمحرك كروي يعمل على الوقود الصلب، وفوّهة متحركة تعطيه قابلية على المناورة في جميع الاتجاهات".

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