  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

زوجة تنثر رماد زوجها فى الفضاء

الأربعاء 07 يونيو 2023 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
زوجة تنثر رماد زوجها فى الفضاء



وكالات / سما /

أرسلت سيدة تدعي كلير ميرسر، رماد زوجها العاشق لعالم الفلك، لنثره فى الفضاء عن طريق شركة "أورا فلايتس" البريطانية، قالت كلير إن "زوجها جيسون كان مولعا بالفلك ولديه تلسكوب كبير جدًا في حديقة المنزل، وكان حريصًا على تشغيل البث المباشر لوكالة ناسا بشكل دائم على شاشة الكومبيوتر الخاص به".

وأضافت أنها "متأكدة من الحماس الذى كان سيشعر به زوجها لو علم بالأمر، ولكن من المحزن أن يبدأ رحلته التي حلم بها إلى الفضاء بعد وفاته".

لجأت كلير إلى شركة "أورا فلايتس" بعد أربع سنوات من وفاة زوجها، ومن جانبها، قالت الشركة إنها "تنثر رماد الموتى على ارتفاع يزيد عن 100000 قدم فوق الأرض، بتكلفة 2950 جنيها إسترلينيا".

وعلي جانب آخر من عالم الفضاء، يشار إلى أن علماء الفلك وجدوا أن الأجسام المتمردة من أنظمة النجوم الغريبة يمكن التقاطها بواسطة جاذبية الأرض وتبقى في مدار حول كوكبنا لملايين السنين، حسبما نقلت شبكة "RT" الإخبارية

ومع ذلك، من المحتمل أن يكون معظم هذه الأجسام صغيراً جدا بحيث لا يمكن اكتشافها باستخدام التلسكوبات الحالية، وفقا لدراسة جديدة نُشرت في 17 مايو في مجلة arXiv.

وقالت مجموعة من الخبراء من جامعة هارفارد، بقيادة أساتذة الفيزياء آفي لوب، إن هناك تحقيقات جارية للتأكد من أن بعض الأجسام الموجودة في مدارنا هي من أنظمة نجمية غريبة.

وأوضح لوب: "الأجسام التي تدخل النظام الشمسي من الفضاء البينجمي الموجود خارج هذا النظام يمكن أن تُحبس في مدارات محددة حول الشمس كنتيجة لمرور قريب من كوكب المشتري. ونحن نحقق في احتمال أن يتم التقاط بعضها وتصبح أجساما قريبة من الأرض (NEO)".

وهؤلاء "المتطفلون البينجميون"، كما يسميهم الفريق، سيتخذون شكل صخور جليدية تم التخلص منها من قبل أنظمة النجوم الخاصة بها قبل أن تتخذ مكانا لها للإقامة في منطقتنا.

#الفضاء #رماد #زوجة

الأكثر قراءة اليوم

لواء كبير سابق بالجيش المصري: "إسرائيل" في ورطة كبيرة (فيديو)

توابع عملية الشهيد محمد صلاح: عدم إقامة عزاء.. أخوه ينعاه بكلمات مؤثرة و علاء مبارك يحاجج كوهين

في رسالة لحزب الله.. غالانت: "سنعيد لبنان إلى العصر الحجري"

جاسوس أمريكي : البنتاغون حصل على مركبات فضائية أصلها من خارج الأرض

ديختر عن "حادث الحدود": نعرف خدعة تصوير "الإرهابي" كمختل عقليا.. لدينا خبرة مع السلطة الفلسطينية

إعلام إسرائيلي يعلق على كشف إيران عن صاروخ "فتاح"

انخفاض في سعر صرف الدولار

الأخبار الرئيسية

image_processing20230607-2140013-b0n97y

تقرير إسرائيلي يكشف عن أهداف التوغلات المستمرة على حدود قطاع غزة

هارتس : نتنياهو يعتزم دفن خطة إضعاف جهاز القضاء

image_processing20230607-3186542-smam16

ارتياح في أوساط طلبة "التوجيهي" بعد الامتحان الأول

3asyM

تفاصيل جديدة تتكشف بـ"كارثة عملاء الموساد".. نتنياهو كان يرتاد مطعمهم المفضل

كوهين يهاجم نائبة الرئيس الأميركي بسبب خطة إضعاف القضاء

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية