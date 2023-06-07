قصة أول بلد توافق على بيع الكوكايين بشكل قانوني

وكالات / سما /

في واقعة غريبة من نوعها، وافق مجلس بلدية برن في سويسرا على تمديد البيع للماريجوانا والكوكايين في المدينة، بشكل قانوني، وعدم تقنين الكوكايين في الوقت الراهن دون موافقة الحكومة الفيدرالية.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” حصلت برن على إذن من الحكومة الفيدرالية الشهر الماضي لاختبار البيع الخاضع للرقابة للماريجوانا، ومن المتوقع بدء مبيعاتها في الخريف.

وقد بدأت المبيعات بالفعل في بازل وزيورخ ولوزان، تعد سويسرا نقطة ساخنة لتجارة الكوكايين، حيث تقدر منظمة الإدمان في سويسرا أن خمسة أطنان من المسحوق تدخل البلاد كل عام.

وحلت أربع مدن سويسرية - زيورخ وبازل وجنيف - في المرتبة العشر الأولى في أوروبا من حيث استهلاك الكوكايين.

وقد تم رفض اقتراح مماثل من قبل المجلس في عام 2019، حيث جادلت الأغلبية الاشتراكية الديموقراطية بأنهم يريدون اكتساب خبرة في بيع الماريجوانا القانونية قبل الانتقال إلى المخدرات الأكثر صلابة.

على الرغم من هذا القرار، يجب أن يتم التعامل مع تجارة المخدرات بحذر بالغ، وليس من الضروري أن يكون الكوكايين قانونيًا بالضرورة.

وبدلاً من ذلك، يجب على الحكومة الفيدرالية دراسة جيدة للآثار المحتملة لتقنين الكوكايين قبل اتخاذ أي قرار.