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حمدونة : سلطات الاحتلال تحرم مئات الأسرى من تقديم الثانوية العامة

الأربعاء 07 يونيو 2023 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

طالب الباحث المختص فى قضايا الأسرى  الدكتور رأفت حمدونة اليوم الأربعاء المؤسسات الحقوقية والانسانية ومجلس حقوق الانسان والصليب الأحمر الدولى بالضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلى لإعادة تقديم الثانوية العامة في موعدها الطبيعى مع الخارج، والسماح لطواقم الاشراف من وزارة التربية والتعليم لدخول السجون كسابق عهدهم ما قبل منع الثانوية في السجون في العام 2008 .

 

وبين د. حمدونة أن سلطات الاحتلال تتجاوز الاتفاقيات الدولية في تعاملها مع الأسرى في قضايا التعليم ، مشيراً إلى أن التعليم في السجون حق يكفله القانون ، وحق تعمد بالنضالات وفق تضحيات الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة التى حمته وحققته بالخطوات النضالية التى دفع الأسرى مقابلها الكثير من الجهد والشهداء ، لخوضهم الكثير من الإضرابات المفتوحة عن الطعام للنهوض بواقع المعتقلات وانجاز حق التعليم .

 

وشكر د. حمدونة كلاَ من هيئة شؤون الاسرى والمحررين ووزارة التربية والتعليم الفلسطينى على الجهود التى يبذلونها من أجل تجاوز عقبات منع الاحتلال للتعليم ، وتمكين الأسرى من تقديم الثانوية العامة عبر تنسيق واشراف مع اللجان التى اعتمدتها الوزارة والهيئة والحركة الأسيرة لتجاوز منع الاحتلال وإدارة السجون.

#سلطات الاحتلال #الثانوية العامة

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