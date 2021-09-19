  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يُجدد العزل الانفرادي للأسير أيهم كممجي

الأربعاء 07 يونيو 2023 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يُجدد العزل الانفرادي للأسير أيهم كممجي



رام الله / سما /

جددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، العزل الانفرادي للأسير أيهم كممجي لمدة 6 شهور إضافية.

وقالت مؤسسة مهجة القدس: "إنّ سلطات الاحتلال جددت العزل الانفرادي للأسير المجاهد أيهم فؤاد نايف كممجي لمدة 6 شهور إضافية؛ مع تشديد ظروف عزله التعسفية".

وأشارت المهجة إلى أن تجديد العزل رافقه تشديد ظروف عزله التعسفية. لافتةً إلى أنّ الأسير كممجي مازال يقبع في العزل الانفرادي منذ إعادة اعتقاله بتاريخ 19/09/2021م برفقة إخوانه المجاهدين أبطال عملية انتزاع عملية الحرية عبر نفق من سجن جلبوع، ويقبع حاليًا في عزل سجن عسقلان.

#الاحتلال #أيهم كممجي #محكمة الاحتلال #العزل الانفرادي

الأكثر قراءة اليوم

لواء كبير سابق بالجيش المصري: "إسرائيل" في ورطة كبيرة (فيديو)

في رسالة لحزب الله.. غالانت: "سنعيد لبنان إلى العصر الحجري"

توابع عملية الشهيد محمد صلاح: عدم إقامة عزاء.. أخوه ينعاه بكلمات مؤثرة و علاء مبارك يحاجج كوهين

جاسوس أمريكي : البنتاغون حصل على مركبات فضائية أصلها من خارج الأرض

ديختر عن "حادث الحدود": نعرف خدعة تصوير "الإرهابي" كمختل عقليا.. لدينا خبرة مع السلطة الفلسطينية

إعلام إسرائيلي يعلق على كشف إيران عن صاروخ "فتاح"

انخفاض في سعر صرف الدولار

الأخبار الرئيسية

image_processing20230607-2140013-b0n97y

تقرير إسرائيلي يكشف عن أهداف التوغلات المستمرة على حدود قطاع غزة

هارتس : نتنياهو يعتزم دفن خطة إضعاف جهاز القضاء

image_processing20230607-3186542-smam16

ارتياح في أوساط طلبة "التوجيهي" بعد الامتحان الأول

3asyM

تفاصيل جديدة تتكشف بـ"كارثة عملاء الموساد".. نتنياهو كان يرتاد مطعمهم المفضل

كوهين يهاجم نائبة الرئيس الأميركي بسبب خطة إضعاف القضاء

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية