الاحتلال يُجدد العزل الانفرادي للأسير أيهم كممجي

رام الله / سما /

جددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، العزل الانفرادي للأسير أيهم كممجي لمدة 6 شهور إضافية.

وقالت مؤسسة مهجة القدس: "إنّ سلطات الاحتلال جددت العزل الانفرادي للأسير المجاهد أيهم فؤاد نايف كممجي لمدة 6 شهور إضافية؛ مع تشديد ظروف عزله التعسفية".

وأشارت المهجة إلى أن تجديد العزل رافقه تشديد ظروف عزله التعسفية. لافتةً إلى أنّ الأسير كممجي مازال يقبع في العزل الانفرادي منذ إعادة اعتقاله بتاريخ 19/09/2021م برفقة إخوانه المجاهدين أبطال عملية انتزاع عملية الحرية عبر نفق من سجن جلبوع، ويقبع حاليًا في عزل سجن عسقلان.