5 أطعمة تقلل خطر تكوين جلطات الدم أبرزها

وكالات / سما /

من الثوم إلى الشوكولاتة الداكنة، أوصى الطبيب بأطعمة ذات سمات غذائية واعدة لمنع جلطات الدم، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Daily Express

ووفقًا لما ذكرته مؤسسة القلب البريطانية، فان الجلطات الدموية التي تظهر بدون سبب واضح يمكن أن تعرضك لخطر حدوث مضاعفات تهدد حياتك؟

يقدم الموقع قائمة من 5 أطعمة يمكن أن تمنع جلطات الدم، حيث ارتبطت العديد من الأطعمة بتقليل مخاطر تكوين جلطات الدم أو تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، في حين أنه لا يوجد طعام واحد يمكن أن يضمن منع تجلط الدم، فإن دمج هذه الأطعمة في نظام غذائي متوازن يمكن أن يساهم في تقليل خطر الإصابة بالجلطات الدموية.

5 أطعمة يمكن أن تقلل من خطر تكون جلطات الدم

1- الأسماك الدهنية

غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، الموجود فى أسماك المياه الباردة مثل السالمون والماكريل والسردين تقدم خصائص مضادة للالتهابات ، أوضح الأطباء أن تضمين هذا الطعام في نظامك الغذائي مرتين على الأقل في الأسبوع يمكن أن يساعد في تحقيق هدف تقليل خطر الإصابة بالجلطات.

2- التوت

مثالي لموسم الصيف، يقدم التوت الأزرق والفراولة والتوت، أكثر من طعم حلو ومنعش، التوت مليء بمضادات الأكسدة، وخاصة الأنثوسيانين، التي يمكن أن تمنع التكتلات والجلطات، تساعد مضادات الأكسدة في تقليل الالتهاب وحماية الأوعية الدموية، مما يقلل من خطر تكوين الجلطات، حاول تناول كوب واحد على الأقل من خليط التوت عدة مرات في الأسبوع.

3- الثوم

مع الخصائص المثبتة المضادة للصفائح الدموية ومضادة للتخثر، الثوم فعال بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالحماية من التكتلات والجلطات.

وأوضح، "إن إضافة فص أو فصين من الثوم الطازج أو كمية معادلة من مسحوق الثوم في وجباتك بانتظام يمكن أن يكون مفيدًا.

4- الكركم

يحتوي الكركم على مركب نشط يسمى الكركمين، والذي يوفر خصائص مضادة للالتهابات، قد يساعد في تحسين تدفق الدم، ومنع تراكم الصفائح الدموية، وتقليل مخاطر تكوين الجلطات ، إضافة ملعقة صغيرة إلى ملعقتين صغيرتين من الكركم إلى أطباقك أو التفكير في تناول مكملات الكركمين تحت إشراف طبي يمكن أن يكون مفيدًا.

5- الشوكولاتة الداكنة

يمكن أن يساعد اختيار الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو بنسبة 70%، أو أعلى على تعزيز المحتوى الخاص بك من مركبات الفلافونويد المفيدة.

وأوضح الأطباء، إن هذه الأطعمة النباتية قد ارتبطت بتحسين الدورة الدموية وتقليل التخثر، مؤكدين، إن "الاعتدال هو المفتاح بسبب محتواه من السعرات الحرارية، استمتع بحصة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة (30-60 جرامًا) كعلاج.