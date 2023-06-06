خبير يحذر من قضاء "الذكاء الاصطناعي" على البشرية بنسبة 50%

وكالات / سما /

حذر خبير في مجال الذكاء الإصطناعي، من أن استبدال الإنسان بهذا المجال قد يهدد مستقبل الإنسان على كوكب الأرض، وربما يقضي على البشرية بنسبة 50 %.

وأفاد موقع إلكتروني، بأن أحد كبار الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي في معهد ماساتشوستس الأمريكي للتكنولوجيا، قد صرح بتنبؤات مقلقة بشأن مستقبل الإنسان على هذا الكوكب.

وأوضح ماكس تيغمارك الفيزيائي والخبير في هذا المجال أن إستبدال الإنسان بمجال الذكاء الاصطناعي قد يهدد مستقبل الإنسان على كوكب الأرض، وربما يقضي على البشرية بنسبة قد تتخطى الـ 50 %.

وأشار تيغمارك إلى أن التاريخ قد أظهر أن أذكى أنواع المخلوقات على الأرض هو الإنسان، وأن استخدام الذكاء الاصطناعي قد يهدد هذا النوع من المخلوقات بنسبة كبيرة، وأن الإنسان كان أكثر ذكاء من أي مخلوق آخر على الأرض، بديل فناء مخلوقات كثيرة ومختلفة عاشت من قبل على وجه الأرض.

وحذر ماكس تيغمارك الفيزيائي والخبير في مجال الذكاء الاصطناعي من أنه في حال ترك الأمر لهذا المجال فإن الأمور يمكن أن تسوء بالنسبة للإنسان نفسه.

في وقت سابق حذر خبراء وفيزيائيون آخرون في مجال الذكاء الاصطناعي، من أن البشر قد يصبحون يوما ما مستعبدين للآلات الذكية التي يصنعونها بأنفسهم.