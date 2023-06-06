23 لاعباً و6 غائبين عن قائمة المنتخب الفلسطيني لمعسكر الأردن

وصلت بعثة المنتخب الفلسطيني، مساء أمس الإثنين، العاصمة الأردنية عمّان لإقامة معسكر تدريبي، تحضيرًا لوديتي إندونيسيا والصين.

ويأتي معسكر عمّان ووديتي إندونيسيا والصين، ضمن برنامج إعداد الفدائي لخوض الاستحقاقات الرسمية المقبلة، على رأسها كأس آسيا 2023 المقرر إقامتها في قطر مطلع العام المقبل.

وأوقعت القرعة المنتخب الفلسطيني في المجموعة الثالثة بكأس آسيا التي تضم إيران والإمارات وهونج كونج.

وأعلن المدير الفني للفدائي، التونسي مكرم دبوب قائمته المكونة من 23 لاعبًا لخوض المباراتين الوديتين.

وضمت القائمة كلا من رامي حمادة، توفيق علي، براء خروب، موسى فيراوي، عميد صوافطة، محمد صالح، ياسر حمد، ميشيل ميلاد، المهدي عيسى، بار الشوبكي، محمد خليل، سامر الجندي، محمد يوسفين، محمد باسم، محمد يامين، عدي خروب، عطاء جابر، تامر صيام، محمود أبو وردة، إسلام البطران، صالح شحادة، محمود وادي، رئبال دهامشة.

وتشهد قائمة المنتخب عدة غيابات مهمة أبرزها عدي الدباغ المنتقل للعب في الدوري البلجيكي، وساجد الغول ونعيم أبو عكر وجوناثان زوريلا للإصابة، كما يغيب المحترفان مصعب البطاط وعمر قدورة لأسباب خاصة.