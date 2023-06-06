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خدمات جباليا يحسم "ديربي" الطائرة أمام جاره الشباب

الأربعاء 07 يونيو 2023 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
خدمات جباليا يحسم "ديربي" الطائرة أمام جاره الشباب



غزة / سما /

حسم خدمات جباليا "الديربي" أمام جاره الشباب بنتيجة (3-1), ضمن منافسات الأسبوع الثاني من دوري الاحتراف الجزئي لكرة الطائرة.

وقدّم الطرفان عرضا جيدا, وسط أفضلية لمصلحة الخدمات الذي حسم اللقاء لمصلحته بواقع (25-14), و(24-26), و(25-18), و(25-18) تواليا.

ورفع خدمات جباليا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، في حين بقي رصيد شباب جباليا 3 نقاط في المركز الثالث.

قاد اللقاء تحكيميا حاتم حمودة حكم أول، ورجب عبيد حكم ثان، وسمير المقيد مسجل، ومحمد مهاني ومحمد درابيه مراقبي خطوط، والدولي أسامة المقيد مقيم حكام، ومحمد عوكل لجنة فنية.

#خدمات جباليا #شباب جباليا #الديربي #كرة الطائرة

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