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مدرب جديد لبيت حانون وشباب جباليا يضم مهاجم شباب رفح

الأربعاء 07 يونيو 2023 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدرب جديد لبيت حانون وشباب جباليا يضم مهاجم شباب رفح



غزة / سما /

أعلن نادي شباب جباليا توصله لاتفاق مع مهاجم شباب رفح محمد النمس، للانضمام إلى الثوار في الموسم المقبل بعد رحيله عن الزعيم بعد نهاية الموسم الماضي.

وتلقى النمس عدة عروض من أندية الممتازة للعب معها لكنه اختار الانضمام لشباب جباليا ليكون اللاعب السابع الذي ينضم للثوار تحضيراً للموسم المقبل، بعد التعاقد في وقت سابق مع 6 لاعبين هم: يوسف سالم، ومهند أبو زيد، وعمر الشنطي، ومحمد الترامسي، والحارس محمد زقوت، واستعادة مدافعه إبراهيم شاهين الذي لعب مع بيت لاهيا في الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

وفي سياق منفصل توصل نادي أهلي بيت حانون لاتفاق مع الكابتن عبد الله عليان لتولى مهمة تدريب فريق كرة القدم في الموسم القادم خلال رحلة الفريق في دوري الدرجة الأولى.

وعقد مجلس إدارة أهلي بيت حانون جلسة مع المدرب عليان “25” عاماً، واتفقا على كافة الأمور ومن بينها المالية، لتكون هذه التجربة التدريبية الثانية للمدرب عليان، بعد قيادته لفريق بيت لاهيا الموسم قبل الماضي، وقاده للصعود لدوري الدرجة الأولى.

#شباب جباليا #شباب رفح #أهلي بيت حانون

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