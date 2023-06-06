"فلسطين" تحصد المركز الثاني في البطولة "الأفروآسيوية" للقتال الخليط

غزة / سما /

حصد البطل الفلسطيني لاعب المنتخب الوطني للفنون القتالية المختلطة أحمد عفيف دحلان المركز الثاني في بطولة المحترفين الأفرو آسيوية بعد خوضه أصعب وأشرس نزالات الفنون القتالية المختلطة في نظام الاحتراف العالمي PRuo) القتال المفتوح تحت نزالات نظام UFC العالمية) التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أقيمت المنافسات في استاد القاهرة الدولي تحت إشراف الاتحاد المصري ومنظمة EFC الدولية للفنون القتالية المختلطة بمشاركة العديد من النجوم والأبطال من قارتي آسيا وأفريقيا.

وعبر سونير صقر رئيس اتحاد القتال الخليط عن سعادته بالإنجاز الجديد الذي حققه البطل أحمد دحلان والحصول على المركز الثاني بعد منافسة شرسة، وقال صقر إن هذا الإنجاز يمثل دافعا لأبطال فلسطين للتقدم وخوض المنافسة واعتلاء منصات التتويج، مضيفا أن ما تحقق هو ثمرة مجهود طويل من التدريب والمعاناة بسبب قلة الإمكانات والدعم.

وأكد صقر أن الاتحاد سيواصل الجهود لتأمين إعداد اللاعبين والمشاركة في البطولات الدولية والحفاظ على ما تحقق من إنجازات للرياضة الفلسطينية.