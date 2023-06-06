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النصر السعودي يستهدف زيدان بـ"عرض ضخم"

الأربعاء 07 يونيو 2023 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
النصر السعودي يستهدف زيدان بـ"عرض ضخم"



وكالات / سما /

يبدو أن النصر السعودي وضع راداره على المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، حيث يستعد لتقديم "عرض ضخم" بهدف التعاقد معه.

وقال الصحفي البرتغالي بيدرو ألميدا إن نادي النصر يرغب في التعاقد مع زيدان، لتولّي القيادة الفنية للفريق الأول خلال الموسم المقبل.

وذكر ألميدا، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "حصريا: النصر يريد زيدان مدربا جديدا له".

وأضاف: "الفريق يستعد لتقديم عرض تفوق قيمته 50 مليون يورو".

وتبحث إدارة النصر عن مدرب جديد، بعد إقالة الفرنسي رودي غارسيا، وتعيين الكرواتي دينكو إيليتشيتش خلفا له بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الرياضي المنصرم.

وفي حال تمت الصفقة، سيلتحق "زيزو" بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي كانت تجمعه به علاقة متميزة، حين كانا معا في ريال مدريد الإسباني.

#النصر السعودي #زيدان

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