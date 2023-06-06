مسؤولون فرنسيون يرفضون استقبال "سموتريتش"

القدس المحتلة / سما /

أعلن مسؤولون فرنسيون عن رفضهم عقد أي استقبال أو اجتماعات رسمية مع وزير مالية الاحتلال "بتسلإيل سموتريتش" الذي يزور باريس منذ أمس في جولة تستغرق يومين.

وذكرت القناة "13 العبرية" وصوول وزير مالية الاحتلال سموتريتش إلى باريس أمس الثلاثاء، للمشاركة في مؤتمر دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكن هذه المرة لن يلتقي به أي مسؤول رسمي من الحكومة الفرنسية.

وأوضح مسؤولون في فرنسا إنه لا توجد نية لعقد أي لقاء سياسي مع وزير المالية الاحتلال أو أي شخص ينوب عنهم.

يذكر أن سموتريتش تسبب في أزمة دبلوماسية قبل نحو شهرين، عندما قال خلال زيارته لباريس إنه "لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني"، الأمر الذي أثار انتقادات حادة في العالم.

ورفض مسؤولون أمريكيون عقد اجتماعات سياسية مع سموتريتش خلال زيارته لواشنطن في مارس الماضي لحضور مؤتمر لدعم إسرائيل.