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راموس في رسالته لهاري كين: لا ترفض ريال مدريد

الأربعاء 07 يونيو 2023 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
راموس في رسالته لهاري كين: لا ترفض ريال مدريد



وكالات / سما /

وجه سيرجيو راموس، أسطورة ريال مدريد، رسالة واضحة وصريحة للنجم هاري كين، لاعب توتنهام، بشأن انتقاله المُحتمل للميرنجي.

ويبرز اسم هاري كين في قائمة الأهداف التعاقدية للملكي من أجل تعويض الهداف كريم بنزيما الذي غادر النادي وأتم انتقاله لنادي اتحاد جدة السعودي.

وقال راموس، في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية، :”نصيحتي لأي لاعب بألا يُهدر فرصة اللعب لنادي ريال مدريد”.

وتابع :”ريال مدريد نادٍ يعرف كيف يفوز، هاري كين يتمتع بحضور جسدي رائع يُمكنه من يُسجل أهدافاً بقدر ما يُسجل في الدوري الإنجليزي”.

وأضاف :”كين هداف ولكنه أيضاً قادر على أن يلعب دوراً أساسياً في الجانب الفني من الرياضة، ولا أعتقد أنه يحصل على التقدير الكافي في هذا الشأن”.

وأكمل راموس :”هاري كين هداف رائع، ولكنه أيضاً لاعب كرة قدم رائع”.

ويبلغ هاري كين من العُمر 29 عاماً، ويجيد اللعب في مركز قلب الهجوم، وينتهي تعاقده مع توتنهام في يونيو 2024.

ويُعد كين من ناشئي نادي توتنهام، ولعب على سبيل الإعارة لأندية لايتون أورينت ونوريتش وليستر سيتي وميلوول.

ولعب كين في صفوف الفريق الأول للسبيرز في 435 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 280 هدفاً، وصنع 64 هدفاً لزملائه.

#هاري كين #ريال مدريد #كريم بنزيما #سيرجيو راموس #توتنهام

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