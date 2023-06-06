تطور جديد يبعد ميسي عن برشلونة!

وكالات / سما /

يبدو أن مسلسل عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة هذا الصيف لن يحظ بنهاية سريعة، فبعدما أكدت تقارير صحفية إسبانية عديدة أن ليو بات قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى البارسا، خرجت وسائل إعلام أخرى في كتالونيا تفيد عكس ذلك.

ميسي أصبح لاعباً حراً بشكل رسمي، بعدما انتهى العقد الذي كان يربطه بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي دون تجديده، ليصبح متاحاً للانضمام للبارسا والعودة لبيته الذي نشأ فيه، لكن الوضع المالي والقواعد المالية النظيفة مازالت تمنع الفريق الكتالوني منذ هذه الخطوة.

القناة الثالثة في التلفزيون الإسباني أفادت، مساء الثلاثاء، بأن هناك اعتقاد داخل برشلونة بأن عودة ميسي إلى برشلونة أمر صعب وفقاً للمعطيات الحالية، مشيرةً إلى وجود اعتقاد داخل النادي بأن ليو لن ينتظر إدارة خوان لابورتا حتى ترتب أمورها وتتقدم بعرض رسمي للحصول على خدماته.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن نادي الهلال السعودي ينتظر موافقة البرغوث الأرجنتيني على العرض الذي قدمه على طاولته للحصول على توقيعه هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة المدريدية أن الساعات القادمة ستكون حاسمة في مصير ميسي وتحديد وجهته المقبلة، سواء بقبول عرض الزعيم أو رفضه.