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دي بروين يحذر مانشستر سيتي قبل نهائي دوري ابطال أوروبا

الأربعاء 07 يونيو 2023 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
دي بروين يحذر مانشستر سيتي قبل نهائي دوري ابطال أوروبا



وكالات / سما /

حذر البلجيكي كيفين دي بروين، صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، زملائه قبل مواجهة نهائي دوري ابطال أوروبا ضد فريق إنتر ميلان الإيطالي، يوم السبت المقبل، في إسطنبول بتركيا.

وأشار دي بروين في تصريحات صحفية إلى أنه يتوقع مواجهة صعبة ضد النيراتزوري، رغم أن الجمهور يرى فريقه هو المرشح الأوفر حظاً للانتصار ونيل اللقب الأغلى أوروبياً.

وقال دي بروين عن النهائي” ستكون مباراة صعبة بكل تأكيد، أعلم أن الناس يضعونا في مرتبة المرشح الأبرز للفوز، ولكن على أي حال الأمور مختلفة، إنتر ميلان خصم صعب، شاهدنا ما يمكن لهذا الفريق فعله، لديه نظام وأسلوب لعب خاص بهم، وهناك جودة واضحة في لاعبي الفريق”.

من جهته، قال جون ستونز، مدافع السيتي، عن المواجهة ذاتها” قدمنا كل شيء يدعو للفخر في الموسم الجاري، وهناك مباراة في انتظارنا، إنه نهائي دوري ابطال أوروبا، وكل ما نحتاج إليه فقط هو خوضه بالطريقة المثلى”.

واستطرد اللاعب” لا يمكنني وصف رحلتي مع السيتي بكلمات، لم أفكر أبداً أنني سأكون لاعباً محترفاً، فما بالك باللعب في الدوري الإنجليزي ومع المنتخب، والفوز بالبريميرليج”.

#كيفين دي بروين #مانشستر سيتي #انتر ميلان #دوري أبطال أوروبا

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