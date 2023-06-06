هافيرتز يصدم تشيلسي وريال مدريد يترقب كلمته خلال أيام

وكالات / سما /

كشفت صحيفة الجارديان عن أخبار مثيرة بشأن مستقبل المهاجم والنجم الدولي الألماني كاي هافيرتز المطلوب في ريال مدريد، والذي يتحضر لاتخاذ خطوة كبيرة في مسيرته الكروية.

حيث ذكر جاكوب ستايبنبرج، الصحفي في جارديان، بأن كاي هافيرتز أبلغ تشيلسي بنيته المغادرة في فترة الانتقالات التالية.

وتُعد تلك الأنباء إيجابية بالنسبة للأندية التي تابعت وضع هافيرتز في الفترة الماضية، وخاصة ريال مدريد الذي قام بتوديع النجم الفرنسي كريم بنزيما بالفعل، وعليه أن يدعم الخط الأمامي الآن.

كان الريال قد ضمن خدمات خوسيلو مهاجم إسبانيول بعد هبوط فريقه إلى الدرجة الثانية، وبعد وداع بنزيما لملعب سانتياجو برنابيو، فقد وضع المرينجي خطة بتحديد نجمين للهجوم وهما هاري كين وكاي هافيرتز.

بحسب تقرير الصحيفة البريطانية فإن هافيرتز لا يزال هدفًا لنادي ريال مدريد رغم أن خوسيه فيليكس دياز قال بأنه لم يعد ذلك، ويعتقد الكثيرون بأن موقف نادي المرينجي هو انتظار أن يُخفِض النجم الألماني من عمولة وكلاء أعماله، ويأمل في الحصول على التوقيع مع هافيرتز والمراهنة عليه في السنوات القادمة.