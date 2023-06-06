توابع عملية الشهيد محمد صلاح: عدم إقامة عزاء.. أخوه ينعاه بكلمات مؤثرة و علاء مبارك يحاجج كوهين

غزة/ سما /

لا تزال توابع عملية المجند المصري الشهيد محمد صلاح- التي قتل فيها ثلاثة جنود إسرائيليين وأصاب رابعهم- مستمرة، وسط جدل صاخب.

الجديد اليوم كان في تعليق كتبه محمود صلاح شقيق الشهيد، حيث كتب ناعيا أخاه: “أخى ابن أمي وأبي إن القلب ليحزن وان العين لتدمع وان على فراق اخى الشهيد البطل لمحزون افتخر بك وكل العالم يفتخر بك اخي الشهيد محمد صلاح الشهيد بكل فخر واعتزاز”.

أساتذة جامعيون مرموقون سارعوا إلى نعي الشهيد، فكتبت أستاذة الفلسفة د.يمنى طريف الخولي( حفيدة الشيخ أمين الخولى ) مادحة البطل: “الوسامة المصرية.. السمرة المصرية.. الابتسامة المصرية.. الفروسية المصرية.. الشهامة المصرية.. النخوة المصرية.. طبيعي جدا.. تطبيعي جدا.. التطبيع على الطريقة المصرية”.

من جهته قال السياسي المصري د. ممدوح حمزة “الي كل افخدي وكل كوهين : حدانا تار بايت اسأل وادرس المعني”.

وخاطب حمزة الشباب المصري قائلا: “افتكر محمد صلاح في اي وقت تشعر بالاحباط او اليأس او خيبة الامل ستحس بالراحة والتفاؤل”.

علاء مبارك يحاجح ايدي كوهين

في ذات السياق كتب الصحفي الإسرائيلى إيدي كوهين منشورا، جاء فيه: “فلنتخيل فقط جندي إسرائيلي دخل الحدود المصرية وقتل 3 جنود مصريين تعليقاتكم ستكون: أين احترام الاتفاقيات يا يهود؟

قتل غيلة! حسبي الله في اليهود خونة العهود لكن طالما المنفذ مصري مسلم فالكل يصفق له، لأنه عادي تقتل اليهودي حتى لو بينك وبينه عهد، هل هذا هو الاسلام؟ خليكم صريحين يا مسلمين”. لم تمر كلمات كوهين مرور الكرام، حيث رد عليه علاء مبارك بقوله: “طيب ما تيجى نتخيل فقط لما إسرائيل تدخل وتحتل الأراضى الفلسطينية بالقوة و لما تقوم اسرائيل بانشاء وضم مستوطنات على أراضى فلسطينية محتلة ، و تعال وخلينا نتخيل لما اغلبية الدول الاعضاء بالأمم المتحدة تعترف وتقول ان هذه المستوطنات غير شرعية و تعد انتهاكاً للقانون الدولي ! وتعال نتخيل برضو لما الامم المتحدة تصدر قرارات عديدة لصالح فلسطين لم تحترمها إسرائيل! و عشان منطولش عليك تعال بقى نتخيل كم عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم اسرائيل ! اخيراً خد تعال هنا بقى وخلينا نتخيل ماذا يكون تعليقاتكم على هذه الجرائم”.

صمت خليجي تام

اللافت في توابع العملية الاستشهادية التي أشاد بها الجميع الصمت الذي خيم على مشاهير المثقفين من الخليجيين الذين آثروا الصمت فلم ينبس أحدهم ببنت شفة، في دلالة لا تخفى على أحد.

دفنه سرا

كان الشهيد المصري محمد صلاح قد ووري الثرى في قرية العمار التابعة لمحافظة القليوبية المجاورة للقاهرة، وحضر العزاء عدد محدود من أسرته.

لا عزاء

في ذات السياق لم يقم عزاء للشهيد المصري كما كان مقررا في حي عين شمس حيث كان يقيم، وهو الأمر الذي فسره البعض بالأسباب الأمنية.