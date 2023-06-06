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اشتية: حريصون على تهيئة الأجواء الإيجابية لطلبة التوجيهي

الأربعاء 07 يونيو 2023 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: حريصون على تهيئة الأجواء الإيجابية لطلبة التوجيهي



رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، "إن الحكومة حريصة كل الحرص على تهيئة الأجواء الإيجابية من أجل سير الامتحانات بهدوء وانضباط".

جاء ذلك خلال تفقد اشتية سير عملية تقديم امتحان الثانوية العامة في مدرسة ذكور كفر نعمة الصناعية غرب مدينة رام الله.

وأضاف اشتية، " سعداء أن نتواجد في هذه المدرسة التي قدمت عددا من الشهداء، ومن بين طلبتها أسرى في سجون الاحتلال، معربا عن تمنياته بالنجاح والتوفيق لكافة الطلبة".

ورافق رئيس الوزراء محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ووزير التربية والتعليم مروان عورتاني.

وكان أكثر من 87.817 طالبا وطالبة قد توجهوا، صباح اليوم، إلى قاعات الامتحان، موزعين على 726 قاعة، لتقديم امتحان الثانوية العامة.

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