الأسيران مسالمة والفسفوس يواصلان إضرابهما عن الطعام لليوم الثامن

رام الله / سما /

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأسيرين أحمد المسالمة، وكايد الفسفوس، يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم الثامن على التوالي.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن الأسيرين شرعا بالاضراب عن الطعام ردا على أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحقهما، علما بأنهما محتجزان في زنازين سجن عوفر .

وبينت الهيئة أن المعتقل الفسفوس (34 عاماً) من محافظة الخليل معتقل في شهر أيار/ 2023 وجرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 شهور، وهو معتقل سابق أمضى 7 سنوات في سجون الاحتلال وسبق أن خاض إضرابا مفتوحا استمر لمدة (131 يوما)، وهو شقيق لثلاثة أسرى، هم: حسن وخالد وحافظ الفسفوس والذين ما زالوا قابعين في سجون الاحتلال .

كما أن المعتقل احمد ابراهيم مسالمة (25 عاما) من بلدة بيت عوا محافظة الخليل والمعتقل في شهر شباط، وصدر أمر اعتقال إداري بحقه مدته 4 شهور، علما بأنه أيضا أسير سابق أمضى سنوات داخل الأسر .

ويستعد الأسرى الإداريون خلال أيام قليلة بدء معركة الإضراب المفتوح عن الطعام ردا على سياسة الاعتقال الإداري الجائرة بحقهم، والتي تأتي بتوصيات من الحكومة اليمينية الاسرائيلية المتطرفة .