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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأربعاء 07 يونيو 2023 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (معاريف، ويديعوت أحرنوت، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.

"يديعوت أحرونوت":

إغلاق قسم مكافحة الجريمة في المجتمع العربي بعد استقالة الضابط المسؤول عن هذا القسم

عائلات القتلى في المجتمع العربي: لا جديد بالتحقيقات والملفات توضع في أدراج الشرطة

طهران ترسل تحذيرا لإسرائيل

تفجير السد في اوكرانيا سيغرق مدن وقرى وروسيا تتهم اوكرانيا التي تتهم موسكو

"معاريف":

التهديد الايراني

نتنياهو يتحدث مع الرئيس السيسي حول عملية قتل الجنود الثلاثة

سرقة 26 ألف رصاصة بندقية من معسكر للجيش في النقب

الوزير سموتريش يصل باريس ويقاطع من قبل المسؤولين الفرنسيين

خطة بن غفير للسيادة: زيادة الأسلحة بالشوارع

المفتش العام للشرطة: لسنا جاهزين لمعالجة عدة أحداث في نفس الوقت

"هآرتس":

تقدم في المفاوضات بين إيران وواشنطن للتوصل الى اتفاق نووي جديد

اسرائيل تمنع أحد سكان غزة من السفر للأردن للعلاج الذي يمنع بتر ساقه

وزير القضاء أدرك ان نتنياهو يخنق الانقلاب على القضاء

الادارة المدنية ستبحث الاعتراضات على البناء في المنطقة المصنفة "اي 1"

افتتاحية الصحيفة: قانون لجان التهويد والإقصاء

#الصحف الإسرائيلية

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