رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها على خبر تشييع جثمان الشهيد الطفل محمد هيثم التميمي في النبي صالح، وهدم منازل في سلوان وحزما والمزرعة الغربية.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

*"الحياة الجديدة":

بمشاركة الرئيس: تشييع جثمان المناضل اللواء إبراهيم المصري من مقر الرئاسة

بدء امتحانات الثانوية العامة اليوم

اصابات في النبي صالح وبيت أمر وعمليات هدم في القدس وحزما والمزرعة الغربية

اشتية يعزي بالشهيد الطفل محمد التميمي وردود فعل دولية وعربية تدعو لمحاسبة الجناة

لجنة اسرائيلية تجتمع الاثنين المقبل للدفع بالمخطط الاستيطاني "1E"

شرطة الاحتلال تقتحم منزلي الأسيرين المحررين كريم وماهر يونس

الرئيس يهنئ نظيره الجزائري بانتخاب بلاده عضوا في مجلس الأمن الدولي

8 وفيات و13 إصابة في حادث سير بمحافظة المفرق الأردنية

دون إخلاء لمسؤولية الاحتلال.. "الوطنية" تطلق خدمة تأمين المركبات ضد اعتداءات المستوطنين

*"الأيام":

النبي صالح: إصابات خلال مواجهـات أعقبت تشيـيع الطفـل الشهيد محمـد

القدس: هدم منازل خمس عائلات في سلوان وحملة هدم وتجريف في المدينة وضواحيها

مخطط مستوطنة على شكل "منطقة صناعية" كبرى بين مستوطنة "أريئيل" والخط الأخضر

غالانت يـهــدد بـ"إعــادة لـبـنـان إلـى العصر الحجري": لدينا تفوق عسكري

دبلوماسيون غربيـون يطالبون الاحتلال بالتراجع عن إخلاء عائلة غيث - صب لبن

الأمم المتحدة: هدم 42 مبنى بالضفة والقدس خلال أسبوعين

اليوم: بدء امتحانات "التوجيهي"

إيران تكشف عن صنع أول صاروخ باليستي فرط صوتي

قلق إسرائيلي من الفشل مجددًا أمام "هبة الكرامة"

إيران تعيد فتح سفارتها في العاصمة السعودية

تفجير سد رئيسي في جنـوب أوكرانيـا فيضانات تغرق 24 قرية وإجلاء الآلاف

*"القدس":

إسرائيل تعد لتنفيذ المخطط الاستيطاني E1 لقطع التواصل الجغرافي بين شمالي الضفة وجنوبها

حماس: وفد من قيادة الحركة أجرى مباحثات إيجابية ومثمرة مع رئيس المخابرات المصرية

إصابات وهدم وتحويل منزل إلى ثكنة عسكرية

اردان: سنقطع علاقتنا بـ"أوتش" في حال تم ادراجنا على القائمة السوداء

ايران تعرض صاروخا فرط صوتي يصل مداه 1400 كم

أطفال يتظاهرون في غزة للمطالبة بالتراجع عن وقف مساعدات إنسانية لعائلاتهم

المستوطنون يعدون لقضاء نهاية الأسبوع في بؤرة ابيتار

خطة لبن غفير لتسهيل ترخيص حمل السلاح لليهود

غالانت يهدد بـ"اعادة لبنان إلى العصر الحجري"