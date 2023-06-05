جنين: الاحتلال يصيب شابا ويعتقل 4 آخرين من كفر دان وخامسا من برقين

جنين / سما /

أصيب شاب واعتقل 4 آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، بلدة كفر دان، بينما تم اعتقال خامس من برقين غرب جنين.

وذكر رئيس بلدية كفر دان، احمد مرعي ، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت كلا من: الشاب مالك محمد عبد الرحمن عابد، والأسير المحرر مجاهد احمد صلاح، وإحسان أيمن عابد، وشقيقه أسامة، وفجر مركبة والدهما وعاث خرابا بمحتويات منازلهم.

وأشار الى أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعشرات الآليات العسكرية ما أدى الى اندلاع مواجهات بين الشبان وتلك القوات، اسفرت عن إصابة شاب بشظايا رصاص الاحتلال بالقدم، كما أخضعت قوات الاحتلال عددا من المواطنين للتحقيق الميداني بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها وعرف من أصحاب هذه المنازل: أحمد سمير صلاح، ومحمد جنزير عابد، وعصام علي صلاح، ومفيد راجح عابد، ويحيى مساد .

وفي وقت لاحق صباح اليوم، اعتقلت قوات الإحتلال الشاب فراس غصن عبد الرحمن سمارة، من بلدة برقين جنوب غرب جنين، وذلك أثناء مروره على حاجز "شافي شمرون" قرب مدينة نابلس.