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العثور على جثة امرأة داخل غرفة لجمع القمامة بوادي عارة

الأربعاء 07 يونيو 2023 08:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على جثة امرأة داخل غرفة لجمع القمامة بوادي عارة



القدس المحتلة / سما /

عثرت عمال البلدية في"حريش"، صباح اليوم الأربعاء، على جثة امرأة داخل غرفة لجمع القمامة في البلدة الواقعة بمنطقة حيفا، وتحديدا جنوب وادي عارة وشرق الطريق السريع 6.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة (شارون) تلقى، الساعة 06:29، بلاغا عن العثور على امرأة فاقدة للوعي داخل مخزن بإحدى البنايات في حريش، وعليه وصلت الطواقم الطبية إلى المكان ووجدت المرأة (70 عامًا) بدون علامات حياة، وتمّ إقرار وفاتها على الفور".

ووفقا للشرطة فإنه "عثرت الشرطة، صباح اليوم، على جثة سيدة داخل مخزن في بلدة حريش، وعليه تباشر الشرطة بالتحقيق بملابسات الحادثة".

وعلى ما يبدو فإن الحديث يدور حول جريمة قتل على خلفية جنائية، وتحقق الشرطة في مختلف الاتجاهات.

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