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إصابات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

الأربعاء 07 يونيو 2023 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية



رام الله / سما /

أصيب 7 شبان على الأقل، واعتقل عدد آخر، فجر وصباح الأربعاء، خلال حملة مداهمات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق بالضفة الغربية.

وبحسب مصادر طبية، فإن أحد الشبان أصيب بجروح متوسطة، بعد اقتحام قوات الاحتلال لبلدة كفردان غرب جنين.

وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل في البلدة، وسط اشتباكات مسلحة مع مجموعات المقاومة، ومواجهات مع عشرات الشبان، وسط سماع دوي انفجارات كانت إحداها بفعل تفجير مركبة من قبل تلك القوات.

واعتقلت تلك القوات، مالك محمد عابد، وإحسان أيمن عابد، وشقيقه أسامة، ومجاهد أحمد صلاح، بعد اقتحام منازلهم.

وفي مخيم عقبة جبر بأريحاـ، أصيب 6 مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في المخيم.

ونقلت الإصابات إلى مستشفى أريحا الحكومي، حيث وصفت بالمستقرة.

وفي رام الله، اعتقلت المحررة ليان كايد، والمحرر أحمد الخصيب من عارورة، والفتى عدي عقل سرور، ومحمد منصور سمور، ومحمد عواد سرور، والجريح عواد سرور من نعلين.


وفي قلقيلية، اعتقل حمزة حوتري، وغالب حوتري، بعد مداهمة منزليهما.

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