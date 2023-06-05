الطقس: ارتفاع على الحرارة لتصبح فوق معدلها العام بقليل

رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الاربعاء غائمًا جزئيًا الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا الخميس تؤثر على البلاد كتلة هوائية حارة وجافة، لذا يكون الجو غائمًا جزئيًا الى غائم، حاراً وجافا ومغبرا احيانا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.