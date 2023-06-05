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فلسطين نائبا لرئيس هيئة المكتب للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية

الثلاثاء 06 يونيو 2023 11:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين نائبا لرئيس هيئة المكتب للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية



رام الله/سما/

 أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية "رئيس الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية بالدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي" نيفين القباج، عن تشكيل مكتب المؤتمر باختيار مصر رئيسا للدورة وفلسطين وغامبيا نائبين وتركيا مقررا.

وقالت في مؤتمر صحفي عقب اختتام أعمال المؤتمر الذي عقد برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحت شعار "العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي"، إن دولة اندونيسيا طلبت استضافة الدورة الثالثة للمؤتمر، على أن تدرس اللجنة المنظمة الطلب.

وتناول المؤتمر العديد من القضايا أهمها سبل دعم التنمية الاجتماعية وإعداد برامج التمكين الاقتصادي بفلسطين، بالإضافة إلى قضايا الطفولة ومؤسسة الزواج، والأسرة، والمسنين، وذوي الإعاقة. 

ترأس وفد دولة فلسطين في المؤتمر: الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية خلود عبد الخالق، ومدير دائرة التخطيط بالوزارة جيهان عبدالله. 

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#فلسطين

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