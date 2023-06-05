فيديو: مصرع فتى بحادث طرق في شفاعمرو

شفا عمرو/سما/

لقي الفتى محمد رياض عرابي، والذي يبلغ من العمر 16 عاما، مصرعه، مساء الثلاثاء، إثر حادث طرق وقع في مدينة شفاعمرو.

وجاء في التفاصيل أن الحادث وقع في المنطقة الصناعيةفي المدينة، فيما كان الفتى يستقل دراجة نارية.



وأظهر فيديو وثّق وقوع الحادث، اصطدام الفتى بسيارة كانت مركونة إلى جانب الطريق، ليسقط على الفور أرضا، بدون حراك.

ويأتي الحادث فيما لقي 3 أشخاص بينهم شابان من بلدة كسيفة مصارعهم، بينما أصيب 4 آخرون بجروح في حادث طرق بين 4 سيارات، وقع على شارع 6، قرب محور طرق "كريات غات" باتجاه الجنوب، مساء الإثنين.



ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 155 شخصا، بينهم 41 مواطنا عربيا، قد لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع، منذ مطلع العام 2023 وحتى الإثنين، علمًا بأن الحصيلة لا تشمل ضحايا الحادث المذكور.

وللمقارنة فقد لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع في البلاد خلال العام الماضي 2022. كما لقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.