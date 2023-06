رسمياً.. بنزيما إلى نادي الاتحادي السعودي

أعلن نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيمة من ريال مدريد حتى 2026.

ونشر الاتحاد مقطع فيديو لبنزيمة على تويتر يستعرض مشواره ومهاراته. وأظهر الفيديو أيضا اللاعب الفرنسي وهو يوقع العقد ويرفع قميص النادي، الذي كتب عليه 2026.

Benzema is here ????✍️

A new tiger will roar ????

Welcome to Ittihad!#Benzema2Ittihad#here2inspireKSA pic.twitter.com/I3GEm90fRB