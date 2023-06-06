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رسمياً.. بنزيما إلى نادي الاتحادي السعودي

الثلاثاء 06 يونيو 2023 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً.. بنزيما إلى نادي الاتحادي السعودي



الرياض/سما/

أعلن نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيمة من ريال مدريد حتى 2026.

ونشر الاتحاد مقطع فيديو لبنزيمة على تويتر يستعرض مشواره ومهاراته. وأظهر الفيديو أيضا اللاعب الفرنسي وهو يوقع العقد ويرفع قميص النادي، الذي كتب عليه 2026.


وقال بنزيمة في الفيديو باللغة العربية: "أنا متحمس أشوفكم في جدة".

وودع بنزيمة الفائز بالكرة الذهبية ناديه ريال مدريد في وقت سابق اليوم في حفل صغير وخاص دون حضور المشجعين ووسائل الإعلام وبعد مسيرة حافلة على مدار 14 عاما.


وترك المهاجم الفرنسي البالغ عمره 35 عاما ناديه بالتراضي من أجل الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي في صفقة تقدر وسائل الإعلام قيمتها بأكثر من 100 مليون يورو (106.93 مليون دولار).

وانضم بنزيمة إلى ريال في 2009 قادما من أولمبيك ليون وأصبح محور هجوم النادي وهدافه الأساسي بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في 2018.

وأحرز بنزيمة 354 هدفا مع الريال ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي النادي على مدار تاريخه خلف رونالدو.

وقدم بنزيمة أفضل مواسمه في 2021-2022 وسجل 44 هدفا في كل المسابقات، ليقود ناديه لتعزيز تصدره والفوز باللقب الأوروبي للمرة 14 في تاريخه إلى جانب الفوز بلقب الدوري الإسباني.

#بنزيما

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