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الرئيس عباس يهنئ نظيره الجزائري بانتخاب بلاده عضوا في مجلس الأمن الدولي

الثلاثاء 06 يونيو 2023 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يهنئ نظيره الجزائري بانتخاب بلاده عضوا في مجلس الأمن الدولي



رام الله/سما/

- هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون، بانتخاب الجزائر عضوا في مجلس الأمن الدولي.

وقال سيادته، في برقية تهنئة بهذا الخصوص: "أتقدم لكم أخي صاحب الفخامة، بأسمى عبارات التهاني القلبية والتبريكات الأخوية، بانتخاب الجزائر الشقيقة عضواً في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بتصويت الأغلبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وذلك للعامين المقبلين اعتبارا من الأول من كانون ثاني/ يناير 2024".

وأضاف الرئيس أن "هذا الانتخاب المستحق بجدارة، هو إنجاز تاريخي جديد لمسيرة عملكم وعطائكم، ويؤكد مدى الثقل الدولي للجزائر وقيادتها الحكيمة، والدور الهام الذي تؤدونه فخامتكم من خلال سياستكم الخارجية التي حظيت باحترام وتقدير دول العالم، لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز السلام والأمن العالميين، هذا إضافةً إلى دوركم الهام أيضا وطنيا وعربيا وإقليميا".

#الرئيس عباس تبون

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