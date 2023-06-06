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السفارة الإيرانية في السعودية تفتح أبوابها بعد 7 سنوات من الإغلاق

الثلاثاء 06 يونيو 2023 07:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفارة الإيرانية في السعودية تفتح أبوابها بعد 7 سنوات من الإغلاق



الرياض/سما/

قص ممثلون من وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية اليوم الثلاثاء شريط افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض بعد إغلاق دام 7 أعوام.


ويأتي الافتتاح بعد توقيع الاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات بين الدولتين برعاية صينية.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم أمس الاثنين، أن إيران تعتزم فتح سفارتها رسميا في العاصمة السعودية الرياض، وقنصليتها في جدة بشكل رسمي خلال اليومين المقبلين.


وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان: "من أجل استكمال تنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية بشأن استئناف العلاقات بين البلدين، سيتم فتح السفارة الإيراينة في الرياض، والقنصلية العامة الإيرانية في جدة، والبعثة الدائمة لإيران في منظمة التعاون الإسلامي يوم غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء بشكل رسمي".


وأضاف كنعاني أن "السفارة الإيرانية في الرياض، والقنصلية العامة في جدة بدأتا أنشطتهما بجدية قبل مغادرة الحجاج الإيرانيين إلى المملكة، لتسهيل عمليات السفر".

#الرياض #السعودية

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