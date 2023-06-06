العكلوك وممثلة "الأونروا" بالقاهرة يبحثان أوضاع اللاجئين الفلسطينيين

القاهرة/سما/

بحث مندوب دولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، اليوم الثلاثاء، مع رئيسة مكتب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )الأونروا( في القاهرة سحر الجبوري، الأوضاع الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون، وسبل تأمين العيش الكريم إلى حين إيجاد حل لقضيتهم طبقا للقرار 194.

وتناول اللقاء، الذي عقد في مقر مكتب "الأونروا" بالقاهرة بحضور المستشار جمانة الغول، والملحق الدبلوماسي علا الجعب من مندوبية فلسطين بالجامعة، ضرورة التنسيق بين مندوبية فلسطين لدى الجامعة العربية ومكتب "الأونروا"، وضرورة إيجاد سبل فعالة لحث الدول على الوفاء بالتزاماتها لتمويل موازنة وبرامج الوكالة، من خلال عقد اجتماعات بين الوكالة والدول العربية .

وأكد العكلوك أن "الأونروا" بالنسبة لفلسطين هي المرجعية الأممية لقضية اللاجئين، وفلسطين حريصة على دعمها واستمرار قيامها بواجباتها بموجب قرار إنشائها الصادر عن الأمم المتحدة .

وقال، لـ"وفا"، إن اللقاء تناول ضرورة التنسيق الثنائي في المرحلة المقبلة ضمن جامعة الدول العربية ومنتديات العمل العربي والإقليمي، وحث الدول والأعضاء بالمنتديات على دعم وتمويل وإبرام اتفاقيات تمويل متعددة السنوات بين الدول العربية و"الأونروا".

وأكد العكلوك ضرورة تحمّل "الأونروا" مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، والعمل على تلبية احتياجاتهم المتزايدة، والعمل على الحد من الفقر المتفشي في المخيمات، مثمنا دورها الهام والمستمر في دعم اللاجئين الفلسطينيين بمختلف أماكن تواجدهم.

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