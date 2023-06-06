المعتقلان الإداريان الفسفوس والمسالمة يواصلان إضرابهما عن الطعام لليوم السابع

رام الله/سما/

أفاد نادي الأسير، اليوم الثلاثاء، بأنّ المعتقلين الإداريين كايد الفسفوس، وأحمد إبراهيم المسالمة، يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام منذ 7 أيام، الذي شرعا به منذ تاريخ 31/5/2023، رفضًا لاعتقالهما الإداريّ، حيث تحتجزهما إدارة سجون الاحتلال في زنازين سجن "عوفر".

وبيّن نادي الأسير، في بيان لها، أنّ الفسفوس (34 عامًا) من مدينة دورا بالخليل، وهو معتقل منذ الثاني من أيار/ مايو 2023، وقد جرى تحويله إلى الاعتقال الإداريّ، وصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ لمدة 6 أشهر.

وأضاف أن المعتقل الفسفوس متزوج وأب لطفلة، وأسير سابق أمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال، وقد بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2007، وكان قد خاض إضرابًا عن الطعام عام 2021 ضد اعتقاله الإداري، واستمر لمدة 131 يومًا، وسبق أن خاض إضرابًا عام 2019، علمًا أن كافة أشقائه تعرضوا للاعتقال، واليوم ثلاثة من أشقائه في الأسر وهم: حسن، وحافظ، وخالد، وعلى مدار نحو عام تعرض منزل العائلة لاقتحامات وصل مجموعها لنحو 20 مرة.

وأشار إلى أن المعتقل أحمد إبراهيم أبو ذريع- المسالمة (25 عامًا) من بلدة بيت عوا بالخليل، معتقل منذ 20 شباط/ فبراير 2023، وصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته 4 أشهر، ومن المفترض أن ينتهي هذا الشهر، وهو أسير سابق، وهذا الاعتقال هو الاعتقال الثالث بحقّه، وذلك منذ عام 2016، حيث تعرض للاعتقال عام 2016، وعام 2019، إضافة إلى هذا الاعتقال.

وحمّل نادي الأسير الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن مصير الفسفوس والمسالمة، وطالب بضرورة التدخل الفوري للإفراج عنهما وإنهاء اعتقالهما الإداريّ التعسفي، مشيرا إلى أن إضرابهما يأتي مع تصاعد جريمة الاعتقال الإداريّ، حيث يبلغ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال 1083 معتقلا إداريًا.