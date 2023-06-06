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أسير من بيت دجن يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

الثلاثاء 06 يونيو 2023 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسير من بيت دجن يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال



نابلس/سما/

 دخل الأسير حكمت عبد الجليل (40 عاما) من قرية بيت دجن شرق نابلس، اليوم الثلاثاء، عامه الـ 20 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله عام 2004.

وقال نادي الأسير، إن عبد الجليل واجه تحقيقا قاسيا بعد اعتقاله، استمر لمدة ثلاثة شهور، وقد تمكنت والدته من رؤيته بعد عام على اعتقاله، وبعدها بعامين حكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد.

وفقد الأسير عبد الجليل خلال سنوات اعتقاله اثنين من أشقائه، وحرمه الاحتلال من وداعهما، كما المئات من الأسرى الذين فقدوا أحبة لهم، كما حرم الاحتلال اثنين من أشقائه من زيارته لسبع سنوات.

ويعتبر عبد الجليل من الأسرى الفاعلين في سجون الاحتلال، تمكّن من استكمال دراسته في الأسر، وحصل على البكالوريوس والماجستير.

#حكمت عبد الجليل

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