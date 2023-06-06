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هاليفي: الهجوم عند الحدود المصرية كان حادثاً صعباً

الثلاثاء 06 يونيو 2023 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
هاليفي: الهجوم عند الحدود المصرية كان حادثاً صعباً



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء إن “الهجوم عند الحدود المصرية ضد الفرقة 80 كان حادثاً صعبًا”.

وأضاف، هاليفي خلال زيارته لمقر عمليات مناورات "اللكمة القاضية" على الجبهة الشمالية: “لقد فقدنا جنديين ومجندة في حادثة عملياتية في مواجهة تهديد واحد، في مواجهة شرطي مصري”.

وأكد أن “النتائج كانت صعبة ومهمتنا أن نفعل كل شيء لمنع تكرار ذلك”.

يذكر، أن ثلاثة جنود من جيش الاحتلال قتلوا، في تبادل لإطلاق النار مع مُجند مصري عند الحدود المصرية في منطقة “العوجا” صباح السبت الماضي.

#هاليفي

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