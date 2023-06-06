أردان ينتقد واشنطن بسبب نتنياهو ويهدد بقطع العلاقات مع "أوتشا"

القدس المحتلة/سما/

قال المندوب الدائم لـ"إسرائيل" لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، اليوم الثلاثاء، إن الإدارة الأمريكية أخطأت في عدم عقد لقاء يجمع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وأجرت القناة العبرية الـ 14، مساء اليوم الثلاثاء، مقابلة مع جلعاد أردان، أكد خلالها أنه منذ إجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة للكنيست الإسرائيلي والتي جرت في الأول من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لم يلتق نتنياهو بالرئيس بايدن.

وأشار الدبلوماسي الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة إلى أن عدم عقد الإدارة الأمريكية لمثل هذا اللقاء يعود إلى خطأ واشنطن نفسها، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يؤثر على قوة العلاقات الثنائية التي تجمع الجانبين الإسرائيلي والأمريكي، مضيفا أن التنسيق الأمني ​​لبلاده مع الولايات المتحدة وصل إلى مستويات قياسية لم تكن موجودة من قبل.

وفي سياق آخر، قال جلعاد إردان، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ستقطع العلاقات مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في حال تم ادراجها في القائمة السوداء، بسبب معاملتها للأطفال الفلسطينيين.

وأضاف أردان، خلال حديثه في مؤتمر "جيروزاليم بوست" السنوي، بنيويورك، "لا يمكننا الاستمرار في التعاون معهم بينما يزودون الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بمثل هذا الواقع. إنهم يصورون حقيقة مختلفة عن تلك الموجودة على الأرض".

وأوضح، "إنهم يصدقون التقارير التي تقدمها وزارة الصحة الفلسطينية، بينما يتجاهلون التقارير التي نقدمها لهم"، قائلًا إن "مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لم ينشئ آلية للتحقق من المعلومات التي قدمتها إسرائيل"، على حد زعمه.

وأوصى إردان، خلال حديثه، الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن إصدار التأشيرات لموظفي الأمم المتحدة الجدد الذين يأتون إلى إسرائيل.

وأكد أن الأمم المتحدة ستدفع ثمناً باهظاً في حال أقدمت على مثل هذا الأمر.