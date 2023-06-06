  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الإعلام الحكومي" بغزة يدعو لتوخي الدقة فيما ينشر حول امتحانات التوجيهي

الثلاثاء 06 يونيو 2023 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الإعلام الحكومي" بغزة يدعو لتوخي الدقة فيما ينشر حول امتحانات التوجيهي



غزة/سما/

دعا المكتب الإعلامي الحكومي وسائل الاعلام ونشطاء الإعلام الاجتماعي، إلى ضرورة توخي الدقة حول ما يُنشر أثناء انعقاد امتحانات الثانوية العامة، والحذر من نشر أي محتوىً قد يؤثر سلباً على سير وسلامة الامتحانات.

وأكد المكتب في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أنه ينظر بخطورة إلى أي محاولة لإرباك المشهد العام والتأثير السلبي على الواقع النفسي للطلبة.

وشدد على أنه سيضطر إلى اللجوء إلى المقتضى القانوني في حال إساءة النشر، من قبل أي جهة أو وسيلة إعلامية.

وعبر عن تقديره للجهود المبذولة لخدمة الإعلام الفلسطيني، مطالباً بضرورة توفير أجواء من الطمأنينة والهدوء لأبنائنا الطلبة وذويهم الكرام، وعدم إرباك المشهد العام للطلبة وللمجتمع الفلسطيني وتوفير الظروف المناسبة والمساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي حتى انتهاء فترة الامتحان.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة لهذا العام يوم غدٍ الأربعاء، بمشاركة أكثر من 88 ألف طالب وطالبة في فلسطين، بينهم 38.880 في قطاع غزة وتنتهي في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

#غزة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: موافقة مصرية على تنفيذ كافة مطالب الاحتلال بشأن عملية الحدود

تساؤل يهز اسرائيل: ماذا كانت المجندة وزميلها يفعلان عندما قتلهما الجندي المصري؟

انهيار مراسل إسرائيلي بعد تصريحاته عن الجنود الذين قتلوا على يد الجندي المصري

العثور على "أخطر جاسوس" في الولايات المتحدة ميتاً في زنزانته

هآرتس: أيهما ستختار السعودية.. نتنياهو أم الشعب الفلسطيني؟

لأول مرة.. جيش الاحتلال يشارك بمناورات "الأسد الإفريقي"

فيديو: قتلى وجرحى إثر حادث طرق أدى إلى احتراق سيارة على شارع 6 جنوب تل أبيب

الأخبار الرئيسية

1-76-730x438-1-730x438

تفاصيل لقاء وفد حماس مع رئيس المخابرات المصرية في القاهرة

20210527131223afpp-afp_9av4lj.h-730x438

الصحة العالمية تدعو "إسرائيل" لإدخال الأدوية لغزة

ديختر عن "حادث الحدود": نعرف خدعة تصوير "الإرهابي" كمختل عقليا.. لدينا خبرة مع السلطة الفلسطينية

photo_2023-06-06_13-36-52

إعلام إسرائيلي يعلق على كشف إيران عن صاروخ "فتاح"

647f1f4b42360404510d18ae

لواء كبير سابق بالجيش المصري: "إسرائيل" في ورطة كبيرة (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية