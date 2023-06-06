الاعلام الحكومي بغزة يؤكد على أهمية توعية المواطن بمخاطر الإدمان

غزة/سما/

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، أن الإعلام الحكومي سيعمل على تسخير كافة المنصات الإعلامية لتوعية المواطنين بمخاطر الإدمان، منوهاً إلى أنه بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الإدمان، سيتم بث موجة إذاعية موحدة مع جميع الإذاعات المحلية، وتسليط الضوء على هذه القضية من خلال نشطاء التواصل الاجتماعي لتصل إلى كافة شرائح المجتمع الفلسطيني.

جاء ذلك، خلال استقباله، صباح اليوم الثلاثاء، في مكتبه وفداً من مكافحة الإدمان والمؤثرات العقلية، يترأسه د. باسم السويركي رئيس لجنة مكافحة الإدمان والمؤثرات العقلية التابعة للجنة الوطنية العليا لتعزيز السلوك القيمي، وأمين سر اللجنة إبراهيم ربيع.

وكان في استقبال الوفد إلى جانب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، مستشار المكتب للتعاون الدولي الدكتور تيسير محيسن، ومدير وحدة التنسيق الحكومي محمد حبيب، ومدير العلاقات العامة والإعلام محمود الفرا.

وأشاد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف بالدور المبذول من لجنة مكافحة الإدمان للوصول إلى مجتمع صحي وآمن، مبدياً استعداد الإعلام الحكومي في تسليط الضوء إعلامياً لتوعية المواطنين من مخاطر الإدمان.

من جانبه، أكد السويركي على أهمية الإعلام في تشكيل الوعي لدى المواطنين، مثمناً دور المكتب الإعلام الحكومي في كافة القضايا.

وأشار إلى أن هذا اللقاء جاء في إطار التنسيق مع الإعلام الحكومي لتفعيل قضية مكافحة الإدمان إعلامياً والتركيز على التوعية والتثقيف المجتمعي للوقاية من التعاطي والإدمان، في محاولة للوصول إلى مجتمع آمن لأبنائنا.