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تعليم غزة: جاهزون لانطلاق امتحانات الثانوية العامة غدًا

الثلاثاء 06 يونيو 2023 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليم غزة: جاهزون لانطلاق امتحانات الثانوية العامة غدًا



غزة/سما/

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم في غزة د. خالد أبو ندى، جهوزية وزارته لانطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023 غدًا الأربعاء.

وقال أبو ندى في حديث لـ "الرأي" إن الوزارة أنهت كافة استعداداتها لانطلاق الامتحانات بالاتفاق مع شركائها وفي مقدمتهم وزارتي الداخلية والأمن الوطني والصحة والبلديات، وشركة كهرباء غزة، والمكتب الإعلامي الحكومي.

وأضاف أن لجان الثانوية العامة توزعت في 281 لجنة على مستوى محافظات قطاع غزة، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحانات 87 ألف طالب وطالبة في كافة محافظات الوطن، بينهم حوالي 38 ألف من قطاع غزة.

وقال إن هناك حوالي 9 آلاف معلم سيقومون على الامتحانات 6 آلاف منهم سيعملون في لجان المراقبة، و3 آلاف للتصحيح وهم من ذوي الخبرة، وسيتوزعون على مركزين مركز للتصحيح في غزة وآخر في خانيونس.

ووجه الشكر لكافة الكوادر في وزارة التعليم وكافة الشركاء الذين كانوا على أتم الاستعداد لإنجاح هذا العمل الوطني الكبير.

كذلك وجه أبو ندى إرشادات للإعلامين والنشطاء بأن يصدروا ما يفيد من أخبار وآلا يربكوا المشهد التعليمي مؤكداً إلى ضرورة ذلك.

ودعا الطلبة المتقدمين للامتحانات للاجتهاد، حيث تم توفير كافة الأجواء والاستعدادات التي من شأنها تسيير الامتحانات هذا العام، وطالبهم بمضاعفة الجهود لحصد النجاح والتفوق.

#غزة

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