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"التعاون الإسلامي" تدين جريمة الاحتلال بإعدام الطفل التميمي

الثلاثاء 06 يونيو 2023 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعاون الإسلامي" تدين جريمة الاحتلال بإعدام الطفل التميمي



جدة/سما/

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، استمرار الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها الجريمة التي أدت إلى استشهاد الطفل الفلسطيني محمد التميمي البالغ من العمر (3 سنوات) جراء أصابته برصاصة في الرأس.

واعتبرت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن ذلك امتداد للجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومن ضمنهم الأطفال الذين بلغ عدد من استشهد منهم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي 28 طفلا منذ بداية العام الجاري.

ودعت المنظمة الى إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الجريمة، والعمل على مساءلة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جميع انتهاكاته التي ترتقي إلى جرائم حرب، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

#التعاون الاسلامي #اعدام الطفل التميمي

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