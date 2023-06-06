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تفاصيل لقاء وفد حماس مع رئيس المخابرات المصرية في القاهرة

الثلاثاء 06 يونيو 2023 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل لقاء وفد حماس مع رئيس المخابرات المصرية في القاهرة



القاهرة/سما/

 التقى وفد قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة بالوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية يوم أمس الإثنين في القاهرة.

وقالت حركة حماس في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: "كان لقاء وفد الحركة الذي ضم أيضًا كلًا من الشيخ صالح العاروري والأستاذ خالد مشعل والدكتور خليل الحية والمهندس روحي مشتهى إيجابيًا ومثمرًا، وعكس حرص حماس ومصر على وحدة الموقف الفلسطيني وتخفيف معاناة شعبنا خاصة في قطاع غزة.

وأضافت: "تم خلال اللقاء استعراض نبذة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الأوضاع السياسية والإقليمية وخاصة في الأراضي الفلسطينية، لاسيما عقب التصعيد الأخير على قطاع غزة، وكذلك الأوضاع في الضفة والقدس.

و أكد وفد قيادة الحركة الحرص على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع الشقيقة مصر، مثمنًا دورها في خدمة أبناء شعبنا.

#حماس #عباس كامل

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