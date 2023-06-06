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غزة: أماكن ومواعيد عقد مقابلات الوظائف التعليمية

الثلاثاء 06 يونيو 2023 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: أماكن ومواعيد عقد مقابلات الوظائف التعليمية



غزة/سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة بالتعاون مع ديوان الموظفين العام، اليوم الثلاثاء، عن أماكن ومواعيد عقد المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية للعام الدراسي 2023-2024.

وقالت الوزارة، إن المقابلات ستبدأ بتاريخ 11/6/2023 وتنتهي بتاريخ 26/7/2023، مشيرةً إلى أنها ستعقد في مركزين هما: مقر وزارة التربية والتعليم العالي الرئيس بمدينة غزة ومقر ديوان الموظفين العام.

وأضافت أنه بإمكان المتقدمين معرفة أماكن ومواعيد المقابلات من خلال الدخول إلى بوابة الاستقطاب الإلكتروني الخاصة بالوزارة عبر الرابط التالي اضغط هنا. 

#الوظائف التعليمية

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