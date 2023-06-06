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توقيع اتفاقية مع الحكومة الكورية لإنشاء مدرسة مهنية في يطا

الثلاثاء 06 يونيو 2023 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقيع اتفاقية مع الحكومة الكورية لإنشاء مدرسة مهنية في يطا



رام الله/سما/

 وقع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) في القدس، والوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) في فلسطين، اتفاقية لإنشاء مدرسة مهنية في يطا بمحافظة الخليل وتجهيزها بالمعدات اللازمة، بقيمة 5.5 مليون دولار أميركي.

ووفق بيان صادر عنهما، اليوم الثلاثاء، "سيتولى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع تصميم وبناء المرفق التعليمي، بالإضافة إلى شراء وتركيب الأثاث والآلات اللازمة لإنشاء المدرسة المهنية بالتناسب مع المجالات التعليمية التي سيتم توفيرها".

وسيستمر تنفيذ هذا المشروع لمدّة 45 شهرًا، ويسعى إلى المساهمة في الهدف الرابع من أجندة 2030 للتنمية المستدامة حول "ضمان تعليم جيد وعادل وشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع".

وعبّر المدير القطري للوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) في فلسطين مينجونغ كيم، عن امتنانه لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع على جهوده في تنفيذ هذا المشروع الحيوي. وقال "منذ عام 2009، تعمل الوكالة على تنفيذ برنامج تعليم الشباب بميزانية قدرها 33.6 مليون دولار أميركي. نتوقع أن تساعد مدرسة يطا المهنية الجديدة في تحقيق تطلّعات الشابات والشبان الفلسطينيين".

من جهتها، قالت القائمة بأعمال مدير مكتب القدس التابع لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع صوفي نيراباكوي "يسعدنا أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ومن خلال دعم KOICA سيكون قادرًا على بناء وتجهيز مدرسة مهنية في الضفة الغربية من شأنها أن تخدم الشبان والشابات الفلسطينيين، وتوفر لهم فرصًا لتعليم وتوظيف أفضل".

وأضافت، "يظل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع على استعداد لمواصلة التعاون مع KOICA لبناء حياة أفضل للفلسطينيين".

#الحكومة الكورية

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