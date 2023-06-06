ديختر عن "حادث الحدود": نعرف خدعة تصوير "الإرهابي" كمختل عقليا.. لدينا خبرة مع السلطة الفلسطينية

القدس المحتلة/سما/

علق وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر، على حادث مقتل 3 إسرائيليين على يد شرطي مصري على الحدود بقوله إنه يعرف "خدعة تصوير الإرهابي على أنه مختل عقليا".



وديختر أيضا هو عضو المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، والرئيس الأسبق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي(شاباك) في الفترة بين 2000 إلى 2005 والتي شهدت الانتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة الأقصى).



وقال ديختر للإذاعة العامة الإسرائيلية التابعة لهيئة البث معلقا على الحادث: "أعرف خدعة تصوير الإرهابي على أنه مختل عقليا".



وأضاف الوزير الإسرائيلي: "كيف يكون الشرطي مختلا؟ هو رجل أمن أصبح إرهابيا"، دون مزيد من التوضيح.

وتابع: "للأسف، لدينا خبرة، هناك عدد غير قليل من الإرهابيين الذين ينتمون إلى قوات الأمن في السلطة الفلسطينية"، على حد زعمه.



وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على "أهمية التنسيق بشكل كامل لكشف جميع ملابسات حادث الحدود".



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما "تناول حادث إطلاق النار الذي شهدته الحدود المصرية الإسرائيلية يوم السبت الماضي، والذي أدى إلى وفيات بين أفراد تأمين الحدود"، وفق بيان للرئاسة المصرية.



وأكد السيسي ونتنياهو، "اعتزامهما استمرار العمل والتنسيق في سياق العلاقات الثنائية، والسعي لتحقيق السلام العادل والشامل والحفاظ على الاستقرار في المنطقة"، وفقا للبيان.



وكانت القناة الـ 12 الإسرائيلية، أفادت أمس الإثنين، بأن الجيش الإسرائيلي سلم الجيش المصري جثمان الجندي الذي أطلق النار على جنود إسرائيليين على الحدود بين البلدين وقتل ثلاثة منهم.



وذكرت أن "الجيش الإسرائيلي أعاد جثمان الجندي المصري إلى مصر في إطار تعامل البلدين المشترك مع الحادث".



وأضافت القناة أن الخطوة جاءت انطلاقا من رغبة إسرائيل في الحفاظ على الثقة المصرية، رغم النتائج المأساوية للهجوم، إلى جانب عدم وجود سبب أمني يجعل إسرائيل تحتفظ بالجثة.



والسبت الماضي، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن شرطيا مصريا تسلل عبر الحدود وقتل على مرحلتين 3 جنود وأصاب ضابطا قبل أن يتم قتله.



فيما أعلن الجيش المصري وقتها، أن عنصر أمن تبادل إطلاق نار مع عناصر تهريب المخدرات واخترق الحدود الإسرائيلية ما أدى إلى مقتله ومقتل 3 عناصر تأمين إسرائيلية.



وقال الجيش المصري في بيان إنه "فجر يوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات".



وأضاف أنه "أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد (3) فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد (2) آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران".