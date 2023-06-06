التعليم: بدء امتحانات الثانوية العامة غداً الأربعاء

رام الله/سما/

من المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة في فلسطين يوم غدٍ الأربعاء 7/6/2023، بدورتها الأولى والتي ستحمل عنوان "دورة الراحل د. محمد عواد"، رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم والامتحانات، تكريمًا ووفاءً لروحه وذكراه.

وقد أفادت لجنة الامتحانات العامة أن 87,817 طالب وطالبة سينتظمون على مقاعد الامتحانات في مديريات الوطن كافة والمدارس الفلسطينية في الخارج.

وثمَّنت اللجنة جهود كافة الطواقم التي تتابع عقد هذا الامتحان، وتوفير كل ما من شأنه إنجاحه، كما أهابت بذوي الطلبة والأهالي توفير الهدوء وكل الأجواء التي تضمن تقديم الامتحان وفقًا للخطة الموضوعة، متمنية النجاح والتفوق للطلبة جميعهم.

كما أكدت اللجنة على ضرورة تواجد الطلبة الساعة 8.30 صباحاً في قاعاتهم، إذ لن يسمح بدخول قاعة الامتحان بعد الساعة التاسعة صباحاً.

من الجدير ذكره أن 38,880 طالب وطالبة سيتقدمون للامتحانات في قطاع غزة وذلك في 232 قاعة، حيث يوجد حوالي 6000 مراقب، حوالي 3000 مصحح في مركزي التصحيح بمدينة غزة وخان يونس.