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الاحتلال يستولي على منزل أسير محرر ويحوله إلى ثكنة عسكرية شمال طولكرم

الثلاثاء 06 يونيو 2023 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم / سما /

استولت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، على منزل الأسير المحرر إبراهيم أحمد أبو العز، في بلدة زيتا شمال طولكرم، وحولته إلى ثكنة عسكرية.

وذكرت مصادر مقربة من العائلة، أن قوات الاحتلال اقتحمت المنزل المكون من ثلاثة طوابق منذ منتصف الليلة الماضية، واحتجزت 14 فردا من أبناء العائلة في شقة واحدة، وقامت بالاستيلاء على مفاتيح الشقق والهواتف المحمولة.

وأضافت المصادر، أن الاحتلال أبلغهم شفهيا ودون أوراق أو أوامر مكتوبة، بأنهم سيمكثون في المنزل مدة ثلاثة أيام.

وناشدت العائلة الصليب الأحمر والمؤسسات الإنسانية والحقوقية بالتدخل العاجل لفك الحصار والاستيلاء على المنزل الذي يضم صغارا ونساءً وكبارا في السن، خاصة أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المنزل للمداهمة والعائلة لاعتقال أفرادها، بحجة قربه من جدار الضم والتوسع العنصري غرب البلدة.

يشار إلى أن صاحب المنزل المحرر أبو العز، أُفرج عنه عام 2018، بعد أن أمضى 14 عاما في سجون الاحتلال، ويعتقل الاحتلال نجليه محمد، وعبد الباسط أبو العز منذ ثلاثة أشهر.

#طولكرم #الاحتلال #إبراهيم أبو العز

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