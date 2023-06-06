ملياردير يبيع شركته لينفق ملايين ليعيش شابا إلى الأبد.. تفاصيل

وكالات / سما /

في سن الخامسة والأربعين ، كان برايان، قطب التكنولوجيا الذي باع شركته Braintree Venmo إلى PayPal مقابل 800 مليون دولار منذ ما يقرب من عشر سنوات ، حيث ينفق مليوني دولار (1.6 مليون جنيه إسترليني) سنويًا في بحثه عن الشباب الأبدي ، يطلق عليها اسم "مشروع مخطط".

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، لدى كان برايان ، فريق مكون من أكثر من 30 طبيبًا يقومون بشكل روتيني بقياس الدم والقلب والكبد والكليتين والدماغ والأوعية الدموية والصحة الجنسية.

كما يتناول 80 نوعًا من الفيتامينات والمعادن يوميًا ، ويأكل 70 رطلاً من الخضروات المهروسة شهريًا ويذهب إلى الفراش في تمام الساعة 8:30 مساءً كل ليلة. لقد التقط أكثر من 33000 صورة لأمعائه من الداخل.

هدف برايان هو أن يعود بعمره بيولوجيًا إلى سن 18 مرة أخرى، و ليفعل ذلك يأكل 1،977 سعرًا حراريًا صارمًا - بما في ذلك حليب اللوز والجوز وبذور الكتان والتوت - يمارس الرياضة لمدة ساعة على الأقل يوميًا ، وبعد عامين من تجربته في مكافحة الشيخوخة ، يدعي أنه يمتلك الآن قلب رجل يبلغ من العمر 37 عامًا ، بشرة 28 سنة ولياقة 18 سنة.

بينما يقول البعض إنه يبدو مخيفًا - فقد قارنه النقاد بباتريك بيتمان ، القاتل المتسلسل المهووس في رواية بريت إيستون إيليس النفساني الأمريكي ، مصاص دماء وحتى قزم - الرجل غريب الأطوار المقابل لي يشع بالصحة والسعادة.

يضحك برايان ، الذي يطلق على نفسه اسم "رياضي تجديد الشباب المحترف" ، عندما سألته عما إذا كان منزعجًا عندما يصفه الناس بأنه "نرجسي" أو يقترحون عليه إضافة تقليص إلى قائمته الطويلة من الأطباء.

فيما احتل برايان عناوين الصحف العالمية الشهر الماضي في أول "تبادل بلازما دم متعدد الأجيال" في العالم عندما تبرع ابنه تالمج البالغ من العمر 17 عامًا بدمه الشاب لبريان ، الذي تبرع بدوره بالبلازما لوالده ريتشارد البالغ من العمر 70 عامًا.