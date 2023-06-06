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"حماس" تدين حملة اعتقالات نفذتها السلطة الفلسطينية

الثلاثاء 06 يونيو 2023 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تدين حملة اعتقالات نفذتها السلطة الفلسطينية



غزة/ سما /

أدانت حركة "حماس"، الثلاثاء، بشدة حملة الاعتقالات التي وصفتها بـ "المسعورة" التي شنتها أجهزة الأمن الفلسطينية، الليلة الماضية بحق عدد من النشطاء والطلبة والأسرى المحررين في عدة مناطق بالضفة الغربية.

واتهمت "حماس" في بيان لها، السلطة بالاستمرار في "الزج بعشرات المواطنين في سجونها بذرائع مرفوضة". كما جاء في بيانها.

واعتبرت ما يجري بأنه "إصرار من السلطة الفلسطينية على ضرب النسيج المجتمعي وتهديد السلم الأهلي من خلال مواصلة الاعتقال السياسي بحجج واهية، والضرب بعرض الحائط كل النداءات التي تدعو لوقف هذه الاعتقالات المهينة لتضحيات شعبنا الثائر، سياسة لا تخدم سوى الاحتلال وعدوانه المتصاعد". وفق ما جاء في البيان.

ودعت الأجهزة الأمنية للتوقف التام عن هذه الانتهاكات، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين من سجونها، محذرةً من تبعات استمرار هذه السياسة باستهداف النشطاء والطلبة والأسرى المحررين، مطالبةً القوى والفصائل والمؤسسات الحقوقية بموقف واضح تجاه تلك الانتهاكات، والعمل الجاد لوقفها حمايةً لكرامة شعبنا وتضحياته. 

ولم تعلق الأجهزة الأمنية أو وزارة الداخلية على تلك الاتهامات.

#حماس

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