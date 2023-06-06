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مستوطنون ينصبون خياما ويطاردون رعاة الأغنام جنوب الخليل

الثلاثاء 06 يونيو 2023 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

نصب مستوطنو مستوطنة "كرمئيل" المقامة على أراضي بلدة يطا جنوب الخليل، خياما، واستولَوا على بئر للمياه في مسافر يطا، وعملوا على توسيع مزرعة لهم على حساب الأراضي التي استولَوا عليها في منطقة "عين البيضة".

وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة، إن عددا من المستوطنين نصبوا صباح اليوم الثلاثاء، خياما في منطقة الثعلة، واستولَوا على بئر للمياه، ومنعوا رعاة الأغنام والمواطنين من الوصول إليها، في الوقت الذي قاموا فيه برعي أغنامهم في أراضي المواطنين، وخربوا محاصيلهم الصيفية.

وفي السياق، أقدم مستوطنو مستوطنة "عين البيضة" على توسيع مزرعتهم على حساب أراضي المواطنين، ويواصلون منع المزارعين من الوصول إليها، وينفذون عمليات مطاردة لرعاة الأغنام، تمهيدا للسيطرة على الأراضي الرعوية.

ويعاني المواطنون ورعاة الأغنام في مسافر يطا من عمليات المطاردة المتواصلة لهم، والهادفة إلى تفيذ المخططات الاستيطانية، وتعزيز خطط الاستيطان الزراعي بحسب الأهالي في هذه المنطقة المستهدفة.

#الخليل #مستوطنون #رعاة الأغنام #مسافر يطا

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