جيش الإحتلال يُرسل أحد ألوية “النخبة” للحدود المصرية وصحيفة تنشر نتائج التحقيق الأولي لعملية الحدود

القدس المحتلة / سما /

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال قرر إرسال كتيبة من أحد ألوية “النخبة” لتعزيز قواته على الحدود مع مصر، بعد مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين يوم السبت الماضي.

وذكرت قناة /12/ العبرية، أن جيش الاحتلال قرر نقل كتيبة من لواء النخبة “ناحال” لتحل محل جنود كتيبة “الفهد” على الحدود مع مصر.

وأشارت إلى أن الخطوة تأتي في إطار مساعدة كتيبة “الفهد” على إعادة التأهيل، بعد “الحادث” على الحدود.

ولفتت إلى أن أخصائيين اجتماعيين ونفسيين وقادة بالجيش سيتحدثون مع جنود كتيبة “الفهد” من أجل إعادة تأهيلهم لتمكينهم من العودة إلى نشاطهم العملياتي الكامل.

وأوضحت القناة أن فريق تفتيش عينه رئيس أركان الاحتلال هرتسي هليفي سيناقش قضية طول فترة حراسة الجنود على الحدود، والتي تصل أحيانا إلى 12 ساعة متواصلة.

وقالت إن الفريق سيبحث تقصير ساعات الحراسة، باعتبار أن التركيز المطلوب للقيام بالمهمة لا يتوافق مع نوبات العمل الطويلة، لافتة إلى أن ذلك “قد يشير أيضا إلى نقص في القوى العاملة”.

هذا ونشرت صحفية عبرية صباح اليوم الثلاثاء نتائج تحقيق أولي لجيش الاحتلال الإسرائيلي حول عملية قتل ثلاثة جنود على الحدود المصرية السبت الماضي.

ووفق صحيفة “ذي تايمز أوف إسرائيل” فإن جيش الاحتلال يستخدم البوابة الصغيرة – المغلقة بأربطة مضغوطة فقط – لعبور الحدود عند الضرورة، خاصة لمطاردة المشتبه بهم في حوادث تهريب المخدرات بالتنسيق مع الجيش المصري.

وأوردت الصحيفة عن نتائج التحقيق الأولي، أن الجندي المصري سار حوالي خمس كيلومترات (3 أميال) من موقع حراسته على الجانب المصري وتسلق منحدرا للوصول إلى بوابة الطوارئ، مما يشير إلى معرفته بالمنطقة والحاجز الأمني، ثم قام بقطع أربطة البوابة بسكين قتال، وفتح المدخل الصغير ليعبر الأراضي المحتلة، ليمشي حوالي 150 مترا إلى مركز الحراسة حيث كان الجنديان إيلوز وبن نون يتواجدان في المكان.

وتابعت أن الجنديان بن نون وإيلوز مناوبة بدآ مدتها 12 ساعة معا في الساعة 9 مساء ليلة الجمعة في الموقع العسكري على الحدود المصرية، وحوالي الساعة 2:30 صباحا، أحبطت القوات محاولة لتهريب المخدرات عبر الحدود، على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات (1.8 ميل) شمال موقع الجنديين، وصادرت مواد مهربة بقيمة تقدر ب 1.5 مليون شيكل (400,000 دولار)، في الساعة 3 صباحا، تم الانتهاء من حادثة التهريب.

وأردفت أنه في الساعة 4:15 صباحا، اتجهت القوات إلى مركز الحراسة حيث كان يتواجد الجنديان، واللذان أكدا أن الأمور على ما يرام، ويعتقد أن الشرطي المصري تسلل إلى مركز الحراسة وفتح النار في وقت ما بين الساعة 6 و7 صباحا، مما أسفر عن مقتل الجنديين.

ولفتت إلى أن الجنديين لم يردا على الاتصالات عبر الراديو صباح السبت، وقبل وقت قصير من انتهاء مناوبتهم في الساعة 9 صباحا، ذهب ضابط إلى مكان الحادث واكتشف أنهما ميتان بالقرب من الموقع.

وبينت أن الجنديين لم يطلقا النار من أسلحتهما، مما يشير إلى أنهما فوجئا بالهجوم، مع احتمالية أنهما ناما أو أنهما لم ينتبها للحدود، مضيفة: “بعد أن اكتشف الضابط جثتي الجنديين حوالي الساعة 9 صباحا، أعلن مسؤولون عسكريون عن حادث إرهابي في المنطقة وبدأوا عمليات البحث”.

وأردفت: “بعد الساعة 11 صباحا بقليل، عثرت طائرة بدون طيار تابعة للجيش على المهاجم المختبئ خلف تشكيل صخري على بعد حوالي 1.5 كيلومتر (ميل واحد) من الحدود”.

وأضافت: “فتح المهاجم النار على مجموعة من الجنود اقتربوا من المنطقة – على بعد حوالي 200 متر – وتمكن من قتل الجندي الثالث، بعد عدة دقائق، اقتربت مجموعة أخرى للجندي المصري وأردته قتيلاه. وأصيب أحد ضباط الصف بجروح طفيفة في الاشتباك الثاني الذي وقع قبل الظهر”.

وقتل الجندي المصري محمد صلاح الجنديين الإسرائيليين “أوري يتسحاق إيلوز” و”أوهاد دهان” والمجندة “ليا بن نون”، خلال عملية إطلاق نار قرب معبر “نيتسانا” على الحدود المصرية وفلسطين المحتلة، السبت الماضي.

واستشهد الجندي المصري بعد تنفيذه العملية التي استغرقت أكثر من 5 ساعات، وأصابت دولة الاحتلال الإسرائيلي بحالة إرباك شديدة.

وذكرت القناة /7/ العبرية، أن جيش الاحتلال عثر على مصحف، وسكاكين عسكرية، وستة مخازن رصاص، بحوزة الشهيد.

ولفتت إلى أن الجندي المصري مشى نحو خمسة كيلومترات من موقعه داخل الأراضي المصرية حتى وصل إلى السياج الحدودي، قبل أن يتجاوزه وينفذ عمليته.

وكانت صحيفة /ميكور ريشون/ العبرية قد ذكرت “أن التحقيق الجاري في الهجوم الخطير على الحدود الإسرائيلية المصرية، كشف أن الشرطي المصري الذي نفذ الهجوم، “خطط له ولم يرتكبه بشكل عشوائي”.